Clasament-surpriza in play-off, pe baza rezultatelor directe din sezonul regular! Cine e pe primul loc + FCSB, nivel socant

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat miercuri, 08 februarie 2023, 10:41 / Actualizat miercuri, 08 februarie 2023 11:11Obtinerea licentei europene de catre Farul creeaza premisele unui final de campionat mai atractiv ca niciodata. Cu 6 etape inainte de intrarea in play-off, in proportie de 95% se cunosc echipele care vor obtine accesul in partea de sus a intrecerii. Extrem de surprinzatoare e ierarhia realizata exclusiv pe baza confruntarilor directe care au avut ... citeste toata stirea