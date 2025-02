Clasamentul erorilor de arbitraj din Superliga * Surpriza MAJORA: cine sunt cele mai ajutate si cele mai dezavantajate cluburi!

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat marti, 11 februarie 2025, 09:21 / Actualizat marti, 11 februarie 2025 09:48Sezonul regulat se apropie de final, iar batalia pentru cele sase locuri care duc in play-off e din ce in ce mai aprinsa, mai stransa si mai palpitanta. FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Dinamo si Rapid se "bat" pe viata si pe moarte pentru a ajunge in primele sase si spera sa puna mana pe mult ravnitul trofeu de campioana.Dar pe langa hotararile decisive ... citește toată știrea