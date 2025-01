Claudiu Keseru, pe val in prima liga din Bulgaria, ar putea fi lovitura de imagine din aceasta iarna a unei echipe din Liga 2! Are oferta pe masa

Claudiu Keseru (38 de ani) si-ar putea incheia cariera de fotbalist, acum poate definitiv, in aceasta pauza de iarna, chiar daca are realizari importante in prima liga din Bulgaria.Atacantul oradean are o oferta de la FC Bihor, clubul care l-a lansat in fotbal, pentru a-i fi director sportiv, functie pentru care s-a specializat la un curs organizat in ultimul an si jumatate de catre Federatia Romana de Fotbal.Claudiu Keseru, ofertat sa vina ca director sportiv la FC Bihor, in locul vacant ... citește toată știrea