Claudiu Niculescu a sunat adunarea la Poli Iasi. Jucatorii prezenti la reunirea preliminara a echipei

Dupa mai bine de o luna de la incheierea play-out-ului Ligii 2, Politehnica Iasi s-a reunit, luni dimineata, 13 iunie 2022, sub comanda noului ei antrenor Claudiu Niculescu.Prima zi a saptamanii a fost alocata in intregime vizitei medicale, urmand ca marti dupa-amiaza jucatorii echipei din Copou sa efectueze primul antrenament sub comanda lui Niculescu.Antrenorul in varsta de 46 de ani a fost instalat oficial saptamana trecuta la Iasi, inlocuindu-l pe banca tehnica pe Costel Enache, cel care ... citeste toata stirea