Claudiu Niculescu, angajat oficial pentru promovarea in Superliga!

Articol de Daniel Grigore - Publicat joi, 06 iunie 2024, 13:52 / Actualizat joi, 06 iunie 2024 14:05FC Voluntari a anuntat instalarea lui Claudiu Niculescu (47 de ani) ca antrenor principal.FC Voluntari, penultima clasata in sezonul 2023/2024, in consecinta retrogradata direct in liga secunda, a schimbat antrenorul.Florin Pirvu, cel care pregatea echipa din luna martie, a fost inlocuit cu Claudiu Niculescu. Clau-gol i-a mai pregatit pe ilfoveni in perioada aprilie 2017 - aprilie 2018, ... citește toată știrea