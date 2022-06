Claudiu Niculescu: "Ce naiba ne aduce Liga Natiunilor? Trebuia sacrificata aceasta campanie!" + Ce spune despre retrogradarea lui Dinamo

Articol de GSP - Publicat joi, 23 iunie 2022, 21:49 / Actualizat joi, 23 iunie 2022 22:11Claudiu Niculescu implineste azi 46 de ani. Fostul mare atacant, acum antrenor la Poli Iasi, a vorbit despre echipa sa de suflet, Dinamo, si momentele grele prin care trece clubul."Am fost foarte trist in seara aceea si in multe seri dupa. Am avut un sentiment de mare tristete, chiar daca am fost dezamagit pentru ce mi s-a intamplat acum 4 ani (n.r. cand a fost inlocuit cu Mircea Rednic dupa 3 meciuri), ... citeste toata stirea