Claudiu Niculescu, demoralizat dupa esecul Voluntariului cu CFC Arges: "Nu reusesc sa-mi explic ce s-a intamplat, aveam mari asteptari." Ce a spus de eroarea lui Radu Crisan

Primul meci din etapa a 14-a a Ligii 2 (prima runda dupa a treia pauza competitionala) a consemnat o victorie pentru Campionii FC Arges. Pitestenii au trecut cu 1-0 de FC Voluntari, adversara directa in lupta pentru prinderea unui loc de play-off, pe teren propriu, la Mioveni.Succesul a fost adus pentru trupa lui Bogdan Andone si a consemnat esecul pentru elevii lui Claudiu Niculescu in urma unui gol din partea secunda. O eroare defensiva in tabara Voluntariului a fost decisiva.Dezamagire la