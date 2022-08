Claudiu Niculescu e impacat cu punctul obtinut de Poli Iasi in derby-ul Moldovei cu SC Otelul: "E important, va conta foarte mult"

Poli Iasi a debutat cu o remiza alba in acest sezon de Liga 2, 0-0 in deplasare cu nou-promovata SC Otelul Galati, in derby-ul Moldovei. Un rezultat ce ar trebui sa-i nemultumeasca pe ieseni, tinand cont de pretentiile din Copou, dar si de statutul celor doua formatii.Galatiul - o nou-promovata, in timp ce Iasiul - o pretendenta la promovare, cu multi jucatori experimentati si valorosi transferati in aceasta vara.Claudiu Niculescu, dupa debutul cu remiza la Galati: "Avand in vedere conditiile ... citeste toata stirea