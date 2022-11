Claudiu Niculescu, la prima victorie pe banca Selimbarului, una "mare si importanta" acasa la Miercurea Ciuc. Cu punctele in buzunar, antrenorul si-a pus fermoar la gura fata de arbitrajul lui Robert Avram

CS Comunal Selimbar a obtinut o victorie importanta in ultima deplasare din acest an, in penultimul joc din 2022, rezultat cu care isi pastreaza sanse pentru accederea in play-off, chiar si ele destul de mici.Luni seara, trupa sibiana s-a impus cu scorul de 2-1 in fata celor de la FK Miercurea Ciuc, cu un gol marcat in minutul 90+5, dupa ce gazdele reusisera sa egaleze dintr-un penalty acordat gresit de arbitrul Robert Avram.Dupa joc, Claudiu Niculescu, aflat la primul succes ca antrenor al ... citeste toata stirea