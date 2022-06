Claudiu Niculescu, prezentat oficial la Poli Iasi: "Nu am venit sa ma plimb, am venit sa muncim si sa ducem Iasiul acolo ii este locul." Obiectivul noului antrenor al clubului din Copou

Politehnica Iasi l-a prezentat oficial pe noul ei antrenor, Claudiu Niculescu. In varsta de 46 de ani, fostul atacant a semnat un angajament pe un sezon cu clubul din Copou, iar obiectivul final este promovarea in Liga 1, cu o tinta intermediara: accederea in play-off.Niculescu a fost prezentat, marti, in cadrul unei conferinte de presa la care au mai participat presedintele Consiliului Director, Cornel Sfaiter, managerul Florin Briaur si agentul antrenorului, Florin Vulturar."Suntem in fata ... citeste toata stirea