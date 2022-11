Claudiu Niculescu, primele declaratii dupa numirea la CS Comunal Selimbar. Ce l-a convins sa preia echipa sibiana si cum i-a gasit pe jucatori

La mai putin de o luna de la despartirea de Politehnica Iasi, club cu care semna in vara si isi propunea promovarea in prima liga, Claudiu Niculescu a semnat cu o alta echipa din Liga 2.Fostul atacant al Craiovei sau Dinamo i-a luat locul lui Eugen Beza la CS Comunal Selimbar si cu sibienii poate ajunge cel mult in play-off-ul esalonului secund, fara sa promoveze, deoarece forma juridica a clubului nu-i permite acest lucru.Niculescu a condus luni, 7 noiembrie 2022, primul antrenament la ... citeste toata stirea