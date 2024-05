Claudiu Niculescu si-a explicat decizia de a demisiona de la CSC Selimbar, unde spunea ca-si doreste sa continue: "Si eu sunt foarte atent la pasii pe care ii urmez in cariera si la ceea ce trebuie sa fac"

Claudiu Niculescu (47 de ani) s-a decis ca vrea altceva pentru cariera sa de antrenor si a renuntat la ultimul an din contractul pe care il mai avea cu CSC Selimbar, acord pana in vara anului 2025 care urma sa fie modificat in urmatoare perioada, in conditiile in care clubul isi va schimba forma de organizare pentru ca din noul sezon sa aiba dreptul de a promova in SuperLiga."A fost dorinta mea, nu a fost niciun conflict cu nimeni", spune fostul atacant, care a anuntat conducerea clubului de ... citește toată știrea