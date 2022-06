Claudiu Niculescu testeaza 16 jucatori! Transfer de ultima ora la Poli Iasi

Articol de Ovidiu Minea - Publicat luni, 13 iunie 2022, 15:36 / Actualizat luni, 13 iunie 2022 15:42Vacanta Politehnicii Iasi a ajuns la final. Noul antrenor principal al moldovenilor, Claudiu Niculescu, si-a chemat jucatorii luni in Iasi, cand are loc vizita medicala.Marti vor incepe antrenamentele, la care Niculescu asteapta nu mai putin de 33 de jucatori, multi dintre acestia fiind in probe (16!) si juniori.Clau-gol are si ceva certitudini in privinta transferurilor de jucatori ... citeste toata stirea