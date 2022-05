Claudiu Tudor, imaginea unui om fericit dar care a riscat totul: "Mi-am dorit sa plang si am facut-o! Mi-am pus viitorul familiei in pericol"

Petrolul a reusit sa promoveze in Liga 1 dupa ce a invins cu 2-0 Concordia Chiajna, in runda a 9-a a play-off-ului din Liga 2. A fost petrecere pe "Ilie Oana", suporterii intrand pe teren si sarbatorind alaturi de favoriti revenirea in prima divizie.Claudiu Tudor, in lacrimi dupa ce Petrolul a promovat in Liga 1La interviurile de la finalul disputei, in urma careia Petrolul si-a obtinut dreptul sportiv de a evolua in Liga 1 in sezonul urmator, a vorbit si directorul sportiv Claudiu Tudor. Pe ... citeste toata stirea