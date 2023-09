Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 22 septembrie 2023, 18:34 / Actualizat vineri, 22 septembrie 2023 19:19FC Arges, una dintre candidatele la promovare din esalonul secund, si-a inaugurat joi, in fata primariei din Pitesti, noul autocar. Unul de ultima generatie, dar care nu i-a impresionat prea tare pe suporteri, dezamagiti de parcursul actual al echipei.Formatia din Trivale, care a retrogradat in Liga 2 dupa un sezon de cosmar, incearca sa puncteze la capitolul imagine si in ... citeste toata stirea