Articol de Marius Margarit - Publicat marti, 05 decembrie 2023, 22:54 / Actualizat marti, 05 decembrie 2023 23:02Clubul Chindia Targoviste, asaltat in ultimul timp de memorii ale fostilor jucatori, pentru neplata unor salarii din sezonul trecut, a mai pierdut azi un litigiu in instanta, de data asta cu fostul ofiter de presa, Ionut Marin.Acesta fusese concediat de la Chindia, in septembrie, de catre presedintele de atunci, Andrei Cordos, pe motiv ca au fost facute restructurari ... citeste toata stirea