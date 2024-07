Clubul din Superliga a scapat de interdictia la transferuri, cu 4 zile inainte de startul sezonului

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 09 iulie 2024, 13:14 / Actualizat marti, 09 iulie 2024 14:01UTA Arad nu mai are interdictie la transferuri, cu 4 zile inainte de startul noului sezon de Superliga. Trupa lui Mircea Rednic (62 de ani) debuteaza sambata, 13 iulie, pe teren propriu cu Rapid.Aradenii au primit interdictie la transferuri in luna aprilie si nu au mai putut legitima jucatori pana astazi. In cele din urma, clubul din Arad achitat 100.000 de euro si a scapat de aceasta problema, ... citește toată știrea