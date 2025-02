Clubul din Superliga risca sa nu primeasca licenta UEFA! Anunt ingrijorator al antrenorului: "Ar fi frustrant"

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 27 februarie 2025, 16:10 / Actualizat joi, 27 februarie 2025 16:23Petrolul Ploiesti, formatie care a luptat pentru calificarea in play-off in acest sezon, risca sa nu primeasca licenta UEFA! Anuntul a fost facut de antrenorul echipei, Adrian Mutu (46 de ani).Chiar in ultima zi din 2024, Mutu a preluat-o pe Petrolul, formatie care se afla atunci pe locul 6, ultimul de play-off. Cu mari probleme de ordin financiar, tehnicianul n-a reusit sa mentina pozitia, ... citește toată știrea