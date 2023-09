Echipele calificate in faza grupelor Cupei Romaniei, editia 2023-2024, au devenit cunoscute in totalitate in urma ultimelor jocuri disputate in cadrul Play-off-ului Cupei Romaniei.In total sunt 16 echipe care merg mai departe dupa ce au evoluat in Play-off, iar in grupe acestora li se alatura si cele mai bune opt formatii din sezonul trecut al primei ligi.In functie de clasarea lor in campionatele din sezonul trecut se determina cele trei urne valorice pe baza carora Federatia Romana de ... citeste toata stirea