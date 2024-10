"Cocaina era peste tot" + "Kareem Abdul-Jabbar insusi a incercat heroina"* Confesiuni din anii '80 traiti in NBA

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat joi, 24 octombrie 2024, 11:23 / Actualizat joi, 24 octombrie 2024 13:18In anii '80, moda consumului de droguri recreationale a coplesit Liga profesionista nord-americana de baschet. A fost un trend care a distrus mult cariere care se anuntau promitatoare.Micheal Ray Richardson are acum 69 de ani. Pe vremuri insa era un baschetbalist genial, de patru ori prezent in All-Star Game. Insa nu pentru asta a ramas in istoria NBA, ci pentru ca a fost primul ... citește toată știrea