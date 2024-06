Coco Gauff, prima calificata in semifinalele pe tabloul feminin de la Roland Garros * Batalie de 2 ore cu Ons Jabeur, favorita publicului

Articol de Luminita Paul - Publicat marti, 04 iunie 2024, 15:51 / Actualizat marti, 04 iunie 2024 15:51Numarul 3 mondial, Coco Gauff, 20 de ani, a avansat pentru a doua oara in cariera in semifinale la Roland Garros, dupa 4-6, 6-2, 6-3 in fata lui Ons Jabeur, 29 de ani, ocupanta locului 9 WTA.Primul bilet pentru penultimul act al tabloului feminin pe zgura pariziana a fost smuls de Coco Gauff intr-o maniera clara incepand cu setul al doilea al meciului cu Ons Jabeur.Sprijinita de un ... citește toată știrea