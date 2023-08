Articol de Roxana Fleseru - Publicat sambata, 19 august 2023 23:40 / Actualizat duminica, 20 august 2023 00:39Coco Gauff (19 ani, #5 WTA) a invins-o pentru prima data pe Iga Swiatek (22 de ani, #1WTA) din opt partide jucate. Americanca s-a calificat in finala turneului de la Cincinnati, unul de categorie WTA1.000.Coco Gauff a avut nevoie de opt meciuri in fata Igai Swiatek pentru a obtine prima victorie. Americanca in varsta de 19 ani s-a impus in fata liderului mondial cu 7-6(2), 3-6, 6-4 ... citeste toata stirea