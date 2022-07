Colaps financiar la doua echipe din Liga 1 * Deja au cesionat banii din drepturile TV inainte de startul sezonului

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat luni, 04 iulie 2022, 08:03 / Actualizat luni, 04 iulie 2022 09:23Petrolul si Hermannstadt au revenit in prima liga, dar ambele cluburi sunt macinate de probleme economice grave. Si ploiestenii, si sibienii au cesionat banii din prima transa a drepturilor TV, 500.000 de euro, ba Hermannstadt a intrat si in rata pe care ar trebui s-o incaseze in iarna.Campionatul nou inca nu a inceput, el va porni pe 15 iulie, insa exista de pe ... citeste toata stirea