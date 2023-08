Articol de Mitica Docan - Publicat marti, 08 august 2023, 13:09 / Actualizat marti, 08 august 2023 13:10Simona Halep va regresa enorm in clasamentul WTA, dupa ce Sports Resolutions, tribunalul care o judeca in procesele de dopaj, a intarziat decizia.Simona Halep inca asteapta un verdict in duelul cu ITIA. Sportiva noastra, fost lider mondial si castigatoare de doua Grand Slamuri - la Roland Garros si Wimbledon, spera sa poata reveni in circuitul WTA, dupa o pauza de fix un an. Halep a ... citeste toata stirea