Columbienii nu ne-au uitat * Cum au numit nationala Romaniei inainte de amicalul din Spania

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 25 martie 2024, 10:33 / Actualizat luni, 25 martie 2024 11:16Romania va juca al doilea amical din martie, impotriva Columbiei, marti de la ora 21:30. Iar sud-americanii nu au uitat infrangerile dureroase suferite in fata "tricolorilor" in anii '90.Columbia - Romania are loc marti, de la 21:30. Meciul amical de pe Metropolitano (Madrid) va fi liveTEXT pe GSP si la TV pe Antena 1Reporterul GSP Eduard Apostol si fotoreporterul Ionut Iordache sunt la ... citește toată știrea