Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea - Publicat vineri, 21 aprilie 2023, 18:01 / Actualizat vineri, 21 aprilie 2023 18:13Florinel Coman "rupe" sala de forta! Atacantul de 25 de ani de la FCSB a decis ca e nevoie de mult mai multa pregatire pentru a ajunge in topForma buna a lui Florinel Coman din ultima vreme are si o explicatie pur fizica. Pe langa antrenamentele pe care le face cu Elias Charalambous si Thomas Neubert, Florinel a decis sa se "arunce" pe mainile unui specialist in fitness. ... citeste toata stirea