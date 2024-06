Comentarii dure dupa cea mai controversata faza a partidei Belgia - Romania 2-0: "Hent clar! Sunt directive de la UEFA!"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat duminica, 23 iunie 2024, 11:49 / Actualizat duminica, 23 iunie 2024 12:01Romania a cedat, scor 0-2, in al doilea meci al grupei E de la EURO 2024, in fata Belgiei, insa partida ar fi putut sa aiba un altfel de deznodamant daca arbitrul Szymon Marciniak ar fi consultat VAR-ul in minutul 65 al jocului, la un posibil hent comis in careul advers de Youri Tielemans in careul "dracilor rosii".Dennis Man a incercat sa patrunda in careul belgienilor, insa a ... citește toată știrea