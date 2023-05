Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea - Publicat joi, 11 mai 2023, 15:50 / Actualizat joi, 11 mai 2023 15:55Revolta fara precedent din fotbalul romanesc isi joaca un nou episod! Declaratiile tendentioase din ultima perioada ale oamenilor care conduc sau sunt implicati in viata echipelor de la noi i-au facut pe sefii arbitrajului din Romania sa-i cheme la raport.Cei care conduc in acest moment Comisia Centrala a Arbitrilor, in frunte cu grecul Kyros Vassaras, au cerut Comisiei de Disciplina ... citeste toata stirea