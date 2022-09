Comisia Tehnica a luat decizia in cazul lui Edi Iordanescu * Ce se intampla cu selectionerul, dupa retrogradarea din Liga Natiunilor

Articol de GSP - Publicat vineri, 30 septembrie 2022, 16:13 / Actualizat vineri, 30 septembrie 2022 16:48Federatia Romana de Fotbal a anuntat vineri ca este decisa sa continue cu Edi Iordanescu (44 de ani) in functia de selectioner pana la EURO 2024.Desi Romania a terminat grupa din Liga Natiunilor pe ultimul loc, retrogradand in Divizia C, urmand a intalni adversare precum Insulele Feroe si Luxemburg, Comisia Tehnica a FRF a decis sa propuna continuarea colaborarii cu Edward Iordanescu. ... citeste toata stirea