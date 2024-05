Compagno a vazut lista lui Becali si a dat verdictul: "Pe el sa-l aduca la FCSB"

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 17 mai 2024, 07:31 / Actualizat vineri, 17 mai 2024 09:10Andrea Compagno (28 de ani), atacantul plecat de la FCSB la TJ Jinmen Tiger, a analizat lista de transferuri a lui Gigi Becali.Compagno a plecat in iarna de la FCSB in China, acolo unde a marcat 5 goluri in primele 7 meciuri de campionat. A ramas cu ochii pe Superliga si e la curent cu atacantii doriti de FCSB.DINAMOAici nu incape indoiala! Capitolul la care Csikszereda o surclaseaza pe ... citește toată știrea