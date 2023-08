Cu doua saptamani si jumatate inainte de startul noului sezon de Liga 3, editia 2023-2024, Federatia Romana de Fotbal a anuntat componenta celor zece serii ale acestui campionat.Noua editia a Ligii 3 va debuta in data de 25 august, iar programul in fiecare din cele zece serii va fi stabilit vineri, 11 august, de la ora 13:00, prin tragerea la sorti care va avea loc la Casa Fotbalului.Componenta seriilor Ligii 3, sezonul 2023-2024FRF anunta ca noua repartizare a echipelor in cele zece serii ... citeste toata stirea