Articol de Vlad Rosu - Publicat joi, 19 octombrie 2023, 10:21 / Actualizat joi, 19 octombrie 2023 10:43Fostul international Basarab Panduru (53 de ani) a reactionat dupa declaratiile date de Alin Stoica(43 de ani), fostul mijlocas de la Anderlecht, in care fiul lui Tudorel Stoica, fostul capitan al Stelei, ataca direct "Generatia de Aur".Marti, 17 octombrie, Alin Stoica a acordat un interviu in care a atacat in mod direct membrii "Generatiei de Aur". "Sper sa se califice echipa (n.r. - la ... citeste toata stirea