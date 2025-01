Concluzia celor de la FCSB, dupa primul meci jucat de Juri Cisotti: "Asta mi-au zis cei din staff"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 10 ianuarie 2025, 22:31 / Actualizat vineri, 10 ianuarie 2025 22:46Mijlocasul Juri Cisotti (31 de ani) a jucat primul meci in tricoul celor de la FCSB, in amicalul castigat de campioana Romaniei in fata celor de la Hamburg, scor 2-1.Transferat in aceasta iarna de la Otelul pentru 200.000 de euro, Juri Cisotti a bifat primele minute in tricoul campioanei. Mijlocasul italian a inceput titular meciul impotriva divizionarei secunde din Germania si ... citește toată știrea