Concluziile lui Florin Maxim dupa ce CS Hunedoara a pierdut promovarea in Liga 2 dupa un sezon aproape excelent. "Am pierdut acum, intr-un moment in care nu trebuia. M-a bantuit aceasta chestie cu faptul ca n-am fost invinsi"

CS Hunedoara s-a crezut invincibila si ca si promovata in Liga 2 dupa un sezon fara esec in Liga 3 si un meci tur de faza finala a barajului cu Minaur Baia Mare in care a castigat cu 2-1 pe teren propriu, cu circa 10 mii de spectatori in spate.Socotelile din acasa nu s-au potrivit cu cele din targul din Baia Mare, unde echipa lui Florin Maxim a fost ingenuncheata (scor 4-1), Minaurul "i-a luat capul" si acum sta la mana destinului si a federatiei pentru a primi totusi dreptul de a merge in