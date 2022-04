Concluziile lui Nae Constantin, dupa esecul Petrolului pe Cluj Arena. "Am avut un inceput de meci mizerabil. Inexplicabil". Antrenorul echipei ploiestene inca e optimist in privinta promovarii

Petrolul sufera in acest an, in meciurile din 2022, dupa ce in prima parte a sezonului de Liga 2, in jocurile din 2021, a defilat in campionat. Echipa ploiesteana nu mai convinge cu jocul ei si gafaie spre atingerea obiectivului: promovarea in Liga 1. A aratat-o din nou, de aceasta data cu "U" Cluj, pe Cluj Arena, in etapa a 6-a a play-off-ului.Petrolul a pierdut cu 1-3 meciul cu "U" Cluj si nu mai e atat de sigura de promovare, formatia lui Erik Lincar, dar si FC Hermannstadt apropiindu-se ... citeste toata stirea