Concordia a invins la scor CS Dinamo in primul amical din 2023. Tamas a jucat o repriza, Rusescu nu a evoluat

Concordia Chiajna a obtinut o victoria la scor in primul amical disputat in aceasta campanie de pregatire de iarna. Insa nici adversarul nu a fost unul de speriat.Echipa lui Eugen Trica a trecut cu 4-0, la Buftea, de CS Dinamo Bucuresti, formatia Ministerului de Interne situata pe locul 5 in Seria a 4-a a Ligii 3.Concordia, 4-0 cu CS Dinamo in primul amical al ierniiProgramata initial sambata, partida amicala dintre Concordia si CS Dinamo s-a desfasurat cu o zi mai devreme, vineri, 20 ... citeste toata stirea