Concordia Chiajna a mai bifat o achizitie importanta si a legitimat un portar din SuperLiga Romaniei. Iustin Popescu, prezentat oficial

Concordia Chiajna actioneaza in opozitie cu declaratiile facute la finalul anului trecut, anume ca nu mai spera la play-off-ul Ligii 2. Desi la nivel declarativ lucrurile sunt pesimiste, in practica ele se intampla la 180 de grade.Dupa ce l-a achizitionat pe Gabriel Tamas, formatia din Ilfov a mai facut o mutare importanta, a unui jucator cu experienta, a portarului Iustin Popescu, in varsta de 29 de ani, ultima data la CS Mioveni.Iustin Popescu, achizitia recenta a echipei Concordia ... citeste toata stirea