Concordia Chiajna a mutat din nou pe piata transferurilor. Si-a luat mijlocas care in prima parte a sezonului a fost legitimat in Liga 1

Concordia Chiajna a mai facut o achizitie. Din dorinta de a nu mai rata promovarea si in acest sezon, ilfovenii s-au orientat si catre fotblistii din Liga 1 ramasi fara contract, astfel ca au ajuns la un acord cu Bogdan Barbu (29 de ani), ultima data la Rapid, alaturi de care a si promovat in prima liga stagiunea anteriora.Bogdan Barbu a semnat cu Concordia ChiajnaRapid nu a contat prea mult pe Barbu in anul fotbalistic actual, in meciurile din Liga 1, astfel ca a decis sa se desparta de el ... citeste toata stirea