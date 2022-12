Concordia Chiajna da lovitura la ultima faza, in inferioritate numerica, si continua sa viseze la play-off. Unirea Slobozia va pierde, cel mai probabil, clasarea pe locul 2 la finalul anului

Unirea Slobozia nu a reusit nici in cea de-a sasea partida oficiala cu Concordia Chiajna sa castige impotriva echipei ilfovene, chiar daca acum se afla intr-o pozitie mult superioada in clasament. Mai mult, ialomitenii nu s-au ales cu niciun punct din confruntarea de pe terenul secund al bazei sportive din comuna de langa Bucuresti, deoarece trupa lui Eugen Trica a dat lovitura la ultima faza a partidei, cand era si in inferioritate numerica, si a castigat cu 1-0.Mediop Ndiaye a inscris in ... citeste toata stirea