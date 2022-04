Concordia pierde din nou cu Hermannstadt si are cea mai neagra perioada din acest sezon. Ianis Zicu: "Trebuie sa recunoastem ca nu e un moment bun si trebuie sa schimba ceva. Asa nu se mai poate"

Concordia Chiajna trece prin cea mai neagra perioada a ei din acest sezon de Liga 2, cu patru infrangeri consecutive, una traita si in editia trecuta a campionatului, in octombrie-noiembrie 2020, insa atunci pierdea de fiecare data la limita (1-2 cu Farul, 0-1 cu Ripensia, 0-1 la Resita si 0-1 la Miercurea Ciuc), fata de acum, cand are o medie de 2,5 goluri incasate pe joc (0-1 cu Petrolul, 1-3 la "U" Cluj, 0-3 la Steaua si 1-3 cu Hermannstadt).Echipa ilfoveana arata ca e depasita total de ... citeste toata stirea