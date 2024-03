Concordia si-a luat adio de la play-off si promovare si in acest sezon! Cristian Tanase, dupa esecul cu Metaloglobus: "M-as inchide intr-o incapere, imi vine sa plang ca un copil. Efectiv sunt daramat"

Esecul cu Metaloglobus Bucuresti, suferit sambata, la Clinceni, in etapa a 17-a a Ligii 2 a pus punct sperantei mici pe care clubul Concordia Chiajna o mai avea pentru a prinde in acest sezon play-off-ul care ii asigura cel putin locul in barajul de promovare, tinand cont de faptul ca in acest turneu vor participa minimum doua echipe de drept public, deci aflate in imposibilitate de a urca in SuperLiga.Concordia isi rateaza din nou obiectivul si va petrece un al saselea sezon consecutiv in ... citește toată știrea