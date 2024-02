Concordia, start ratat in 2024 si "sansele la play-off scad drastic". Erik Lincar, dupa esecul cu Ceahlaul: "Dezamagirea e mare"

Concordia Chiajna a inceput cat se poate de rau meciurile oficiale din 2024, a pierdut pe teren propriu contra Ceahlaului si sansele de calificare in play-off-ul Ligii 2 s-au redus simtitor, cu trei runde ramase de disputat din sezonul regular.Ilfovenii au cedat cu scorul de 1-2 meciul de acasa cu trupa nemteana, iar dezamagirea a fost mare dupa joc.A fost exprimata chiar de catre antrenorul principal Erik Lincar, care a recunoscut ca acest prim meci din noul an era extrem de important in ... citește toată știrea