Condamnat in 2013 pentru ca si-a ucis iubita, Oscar Pistorius are o noua prietena

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat luni, 16 decembrie 2024, 14:34 / Actualizat luni, 16 decembrie 2024 15:35Oscar Pistorius, 38 de ani, multiplu campion paralimpic la atletism, eliberat conditionat din inchisoare, dupa ce a ucis-o pe Reeva Steenkamp, fosta sa iubita, are o noua prietena.Sud-africanul a petrecut aproape 9 ani in inchisoare, dupa ce, pe 14 februarie 2013, chiar in seara Zilei Indragostitilor, a impuscat-o mortal pe fosta sa prietena, Reeva Steenkamp.+2 FOTOLa aproape