Conducatorul echipei revelatie din Superliga surprinde: "Nu ma gandesc la play-off"

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 04 noiembrie 2024, 16:20 / Actualizat luni, 04 noiembrie 2024 16:20Cornel Sfaiter, presedintele celor de la Poli Iasi, a dezvaluit care este obiectivul principal al echipei in acest sezon.Poli Iasi este pe locul 7 in clasamentul Superligii la finalul turului sezonului regular. Dar conducatorul echipei a declarat ca nu se gandeste de acum la play-off.FCSBGigi Becali a decis prima plecare de la FCSB: "Nu are rost"Cornel Sfiter nu se gandeste de ... citește toată știrea