Confirma transferul: fostul titular din Giulesti s-a intors in Superliga, dar nu la Rapid * "De data asta am ales linistea, nu banii"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat sambata, 04 ianuarie 2025, 09:58 / Actualizat sambata, 04 ianuarie 2025 10:13Alexandru Albu (31 de ani), fostul mijlocas al lui Rapid, a revenit in Superliga la aproximativ 5 luni de cand plecase in Arabia Saudita si a semnat cu ocupanta locului 15, FC Botosani.Dupa despartirea de Rapid, din august 2024, Albu a ajuns in la Al-Hazem, iar dupa o luna s-a inteles cu Al-Safa, formatie pentru care a jucat 12 meciuri.