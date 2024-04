Confruntarea dintre Mike Tyson si Jake Paul, de pe 20 iulie, va conta drept meci profesionist

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat marti, 30 aprilie 2024, 12:57 / Actualizat marti, 30 aprilie 2024 15:28Mult-asteptata lupta din ring dintre Mike Tyson, fost campion mondial al greilor, si pugilistul Jake Paul va fi catalogata in mod oficial meci profesionist de box.Acest lucru inseamna ca rezultatul confruntarii va figura in palmaresul ambilor boxeri. Mike "Iron" Tyson a inregistrat in cariera 50 de victorii, dintre care 44 prin KO, si 6 infrangeri, in timp ce mai tanarul lui adversar ... citește toată știrea