Conor McGregor, acuzat din nou de agresiune sexuala

Articol de Laura Soica - Publicat joi, 16 ianuarie 2025, 19:40 / Actualizat joi, 16 ianuarie 2025 20:09Conor McGregor (36 de ani), celebrul luptator din UFC, se confrunta cu o noua acuzatie de viol, de data aceasta in Statele Unite ale Americii.Starul din MMA a fost condamnat in trecut pentru agresiune sexuala, in Irlanda. In noiembrie 2024, McGregor a fost obligat de Inalta Curte din Dublin sa ii plateasca 248.000 de euro unei femei care l-a acuzat ca a batut-o si violat-o. Acum, o femeie ... citește toată știrea