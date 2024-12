Conor McGregor revine in ring pentru o lupta de 500 de milioane de dolari! Cine ii va fi adversar

Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 30 decembrie 2024, 10:11 / Actualizat luni, 30 decembrie 2024 10:12Irlandezul Conor McGregor, 36 de ani, a parut sa confirme ca in 2025 va lupta cu Logan Paul (29) intr-un meci de box gazduit de Mumbai, India. Confruntarea ar urma sa le aduca fiecaruia cate 250 de milioane de dolari!Conor McGregor n-a mai luptat de la inceputul anului 2021. Se pare ca practicantul de arte martiale mixte va reveni in ring in 2025, dar nu pentru un meci de MMA, ci ... citește toată știrea