Conor McGregor si-a anuntat revenirea in UFC! Cand si cu cine va lupta

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 01 ianuarie 2024, 11:56 / Actualizat luni, 01 ianuarie 2024 12:20Irlandezul Conor McGregor (35 de ani) revine in octogon. Fostul campion din UFC va lupta pe 29 iunie cu Michael Chandler (37 de ani).Dupa aproape doi ani de pauza, McGregor va lupta din nou. Ultima sa lupta a fost in 10 iulie 2021, cand a pierdut cu Dustin Poirier. In acea disputa, irlandezul s-a accidentat grav si nu a mai putut lupta.CALENDARCalendarul sportiv al anului 2024 * ... citește toată știrea