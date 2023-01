Consecinta drastica pentru Sorana Cirstea, dupa eliminarea rapida de la Australian Open

Articol de GSP - Publicat marti, 17 ianuarie 2023, 19:20 / Actualizat marti, 17 ianuarie 2023 19:21Eliminata de la Australian Open in primul tur, 6-2, 4-6, 3-6 cu Yulia Putintseva (28 de ani, 47 WTA), Sorana Cirstea (32 de ani) iese din TOP 50 jucatoare ale lumii.Anul trecut, Sorana Cirstea a avut un parcurs impresionant la Australian Open, s-a oprit in optimi, eliminata de Iga Swiatek. Romanca a inceput editia din acest an a turneului pe locul 42 WTA, insa eliminarea din primul tur o ... citeste toata stirea